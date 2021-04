È online il video della performance “Join! The Nelken Line Project” ospitata il 20 settembre 2020 dal 25° Riccione TTV Festival diretto da Simone Bruscia che ha coinvolto oltre 200 cittadini e appassionati accorsi per danzare in riva all’Adriatico. Un video che porta la spiaggia di Riccione negli archivi della prestigiosa Pina Bausch Foundation. Ideata nel 2017 dalla Pina Bausch Foundation ed esportata con successo in località di tutto il mondo – dall’Europa all’Australia, dal Giappone al Nord America – Join! The Nelken Line Project è un’iniziativa rivolta a persone di qualsiasi età, non necessariamente esperte di danza. Dopo una breve formazione, tutti i volontari sono chiamati a ricreare insieme dal vivo una delle coreografie più note di Pina Bausch, la “camminata” Primavera, estate, autunno, inverno, tratta dallo spettacolo del 1982 Nelken.

La performance riccionese presentata da Riccione Teatro e dal Comune di Riccione in collaborazione con la Cooperativa Bagnini e inserita all’interno del progetto intitolato “Identità di spiaggia – Patrimonio culturale intangibile degli usi sociali della spiaggia di Riccione” ai fini della candidatura nel registro delle buone pratiche di Salvaguardia UNESCO, si è svolta sotto la guida di Marigia Maggipinto, ex danzatrice del Tanztheater Wuppertal e storica collaboratrice di Pina Bausch, coinvolta da Lorenzo Conti, curatore danza del Riccione TTV Festival. Dietro di lei, i partecipanti hanno danzato in fila indiana dal parco di Villa Mussolini fino alla spiaggia di piazzale Roma, sulle note di West End Blues di Louis Armstrong, diffuse anche dalla publiphono, ricreando i movimenti con cui Pina Bausch rappresentava il succedersi delle stagioni e le età della vita. Giovani e anziani, studenti di danza e appassionati, esperti e curiosi, professionisti e dilettanti hanno potuto così immergersi in una delle coreografie più emblematiche della grande artista tedesca. Il video è ora disponibile sul sito web della Pina Bausch Foundation, insieme agli altri video già realizzati: https://vimeo.com/channels/nelkenline.