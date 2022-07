Al via Joy Rimini, il festival pop dell'estate più atteso da nerd e geek

Dal 14 al 17 luglio, a Rimini, piazza Fellini si trasformerà nel paradiso della cultura nerd e geek con Joy Rimini, una festa continua per la miriade di appassionati che andrà avanti dal pomeriggio fino a mezzanotte. Al centro il divertimento in tutte le sue forme, dai comics ai games. Oltre alle imperdibili mostre mercato, alla self-area, al Cosplay Contest di League of Legend, al Marvel Avengers Campus e all’area videogame targata GameStop, si giocherà come non mai a RisiKo! e Scarabeo in versione gigante. E non solo: in calendario anche la finalissima della Nerf Challenge 2022 che decreterà il Campione Italiano con i mitici blaster.

Giochi in scatola cult, videogiochi di ultima generazione ed esport, supereroi di ogni genere e appassionanti sfide a suon di blaster per contendersi un ambito titolo nazionale. Questi sono solo alcuni degli ingredienti di Joy Rimini, l’intrattenimento firmato Fandango Club Creators e IEG – Italian Exhibition Group, che farà divertire a più non posso migliaia e migliaia di appassionati di ogni età.

Dal 14 al 17 luglio, Rimini vivrà un weekend davvero alternativo: passeggiando nel cuore di marina centro o nei luoghi iconici della storia riminese, si potrà respirare l’atmosfera di condivisione e gioia che solo la passione per l’universo nerd e geek è in grado di creare. Una manifestazione unica nel suo genere, parola di Cartoon Club, gli storici organizzatori da oltre due decenni di Riminicomix: una celebrazione del fumetto in tutte le sue forme, con tanto di esposizioni esclusive, mostre mercato e self-area dedicata alle autoproduzioni, ma anche con una Cosplay Convention tra le più importanti in Italia.

L’appuntamento con JOY Rimini è in Piazza Federico Fellini, che ospiterà tutte le attività e gli eventi della rassegna, a cominciare dall’adrenalinica area NERF, dove tutti potranno lanciarsi in epiche sfide a suon di blaster tra gli amici per una giornata all’insegna del divertimento e dell’inclusione grazie al gioco. L’area dedicata a Nerf, infatti, incarna perfettamente questi valori: realizzata ad hoc per essere totalmente inclusiva e accessibile, è in grado di regalare a tutti una dose di sana adrenalina. È qui che andrà in scena, sabato 16 luglio la finalissima della Nerf Challenge 2022, la competizione che coinvolge i ragazzi tra gli 8 e i 13 anni di tutta Italia in valorosi duelli per mettere alla prova le loro abilità con i blaster Nerf, special guest dell’evento il creator Martex. Il divertimento continua con i giochi in scatola, meglio ancora se in un formato speciale, XXL. Due dei board game più amati di sempre come Scarabeo e RisiKo!, saranno in versione gigante e faranno giocare proprio tutti e per tutto il fine settimana: sarà l’occasione perfetta per tornei all’ultimo lancio di dadi e sfide senza esclusione di colpi con parenti e amici.

In un contesto del genere non possono di certo mancare videogame ed esport: nell’ampia Gaming Zone targata GameStop troveranno posto simulatori di guida e decine di postazioni di ultima generazione dove giocare con i migliori videogiochi XBOX, Nintendo Switch e tanti altri. Le entusiasmanti sfide verranno raccontate in diretta sul canale Twitch GameStop TV dai noti streamer Kobe, BE_Frankie e JafarLive, con interviste a ospiti d’eccezione, podcast e tantissimo gameplay. E non finisce qui: nella Gaming Zone powered by GameStop ci sarà anche SBS, che darà la possibilità di personalizzare con qualsiasi immagine o foto il retro del proprio smartphone con una pellicola antigraffio, morbida al tatto dalla finitura lucida.

Uno dei momenti clou della kermesse sarà di certo il 1° Cosplay Contest a tema League of Legends, il videogioco da 180 milioni di giocatori al mese. Organizzato da PG Esports, tournament organizer leader in Italia, celebra il lancio di Star Guardian, esclusivo evento in-game del videogame targato Riot Games: sul palco del Riminicomix - sabato 16 luglio - verranno premiati i migliori cosplay a tema. L’attrazione che di certo farà innamorare tutti i fan dei Supereroi, tappa fissa per la foto ricordo o il selfie di rito, sarà lo spazio dedicato Marvel Avengers Campus ideato in occasione della nuova epica area tematica di Disneyland Paris che aprirà le sue porte il 20 luglio 2022.

Ed è così che comics e games si fondono in un festival pop unico e inimitabile, diffuso per il centro di Rimini e di libero accesso proprio per tutti, dai più grandi ai più piccoli.