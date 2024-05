Riccione diventa il sogno dei bambini con il “Kids Family Festival”

La città di Riccione è pronta ad essere "travolta" dalla I° Edizione di "Kids Family Festival", il primo evento cittadino interamente dedicato alle famiglie, per offrire un’esperienza indimenticabile ed interamente gratuita nelle giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno.

Una manifestazione fortemente desiderata da Federalberghi, patrocinata e sostenuta dal Comune di Riccione con il coinvolgimento degli assessorati al Turismo e ai Servizi educativi, a favore di un posizionamento nazionale sul segmento “Family & Kids”, con il supporto di Riccione Family Hotels, realizzata e prodotta da EA Comunicazione.

Mattia Guidi, assessore al Turismo del Comune di Riccione: “Un altro importante tassello per dare il benvenuto all’estate 2024. Riccione Kids&Family Festival sarà una grande festa dedicata a bambini e famiglie. Una grande opportunità per stare assieme divertendosi e mettendosi in gioco, sia per i nostri amici turisti che per noi riccionesi. Ancora una volta pubblico e privato si uniscono per dare propulsione a una città mai ferma e sempre pronta a lanciare novità e sorprese”

Così Luca Cevoli, direttore di Federalberghi: “Siamo soddisfatti del fatto che l'assessore al Turismo e tutta la Giunta abbiamo accolto la nostra proposta di realizzare un festival dedicato ai bambini e alle famiglie, nostro principale target, nel periodo a ridosso della chiusura delle scuole. Ci auguriamo che il Riccione Kids Family Festival diventi un appuntamento annuale sempre più importante dedicato al divertimento e alla riflessione su contenuti educativi. Questo festival ha anche l'obiettivo di fare conoscere ai turisti una Riccione per le famiglie tutto l'anno.”

Il Festival proporrà un ricco programma di attività, distribuite in quattro aree della città, tutte limitrofe tra loro e pensate per essere raggiunte a piedi dal pubblico, dalle ore 18:00 alle 23:00 di ognuna delle tre serate. Partendo dal Palacongressi con l’area delle “Proiezioni”, a Piazzale Ceccarini con l’area “Show”, per passare ai Giardini Montanari con l’area “Expo, Gioco e Sport” e poi concludersi nei giardini di Villa Mussolini con l’area “Laboratori e Talk di approfondimento”.

A queste aree principali saranno poi aggiunte altre location, con ulteriori attività realizzare in partnership con altri operatori della città, come Geat, Fondazione Cetacea, grazie alla quale sarà possibile la visita alla sede della fondazione e vivere il rilascio di una tartaruga in mare, Beach Arena che darà la possibilità di provare il padel genitori-figli e Costa Edutainment con il coinvolgimento di Aquafan ed Oltremare.

Così Michele Di Stefano, amministratore unico di EA Comunicazione: “Siamo molto contenti che EA Comunicazione sia stata scelta come partner strategico per lo sviluppo e la realizzazione di questo progetto su cui c’è grande aspettativa. Da subito, senza indugi, abbiamo accettato la sfida nonostante il poco tempo a disposizione. Ci piacciono i progetti ambiziosi che guardano al futuro e il format che abbiamo ideato e messo a punto offre una prospettiva di crescita e opportunità. Abbiamo messo a disposizione tutto il know-how e l’esperienza maturata da oltre 20 anni sul segmento family kids e attivato media partner come Paramount, con il suo canale di punta in target Super! (visibile sul digitale terrestre al canale 47 e al 625 su Sky), e coinvolto player strategici e prestigiosi del nostro network, sia sotto il profilo content gaming che master toys tra cui Giochi Preziosi, Rainbow e Imc Toys”.

Al Palacongressi, grazie alla partnership con Multiplex Cinepalace Giometti, sarà possibile vedere in esclusiva alcune anteprime delle più seguite serie cartoon e l’anteprima del nuovo film “Mary e lo spirito di mezzanotte” alla presenza del regista Enzo D’Alò.

Piazzale Ceccarini sarà l’epicentro dei grandi show, con ospiti e grandi spettacoli, pensati proprio per il target “Family”, e due aree di divertimento con giochi a premi e spazi per incontrare i “costumed character” dei più amati protagonisti delle serie televisive.

Il programma degli ospiti partirà venerdì 21 giugno con “Lucilla Show”, l’amatissima YouTuber con milioni di piccoli e grandi follower che porterà sul palco il suo show di balli e canzoni e si presterà a una breve intervista per poi lasciare spazio al grande concerto in piazzale Roma firmato Cornetto Algida.

Sabato 22 giugno sarà la volta del meraviglioso musical “Quasi Wonderland” di Elena Ronchetti e a seguire il coloratissimo “Family Fluo Party”, una serata di ballo e divertimento preceduto nel pomeriggio da un laboratorio di trucco, tattooing e accessori fluo.

Domenica 23 giugno chiuderà il Festival Giovanni Muciaccia che tutti ricorderanno per il programma televisivo Art Attack; Muciaccia porterà sul palco il nuovo spettacolo ispirato al suo libro "Attacchi d'Arte Contemporanea".

I Giardini Montanari saranno teatro di attività di gioco e sport grazie alla partecipazione di grandi player del mondo del giocattolo e kids; qui i bambini potranno giocare e incontrare dal vivo i loro personaggi preferiti come Pinocchio, i 44 Gatti, Summer & Todd, le Cry Babies, Masha e l’Orso e altri a sorpresa. Domenica 23 giugno è prevista la partecipazione straordinaria di Claudia e Rachele, indiscusse e amabili social creator con oltre 2 milioni di follower.

Nella stessa area sarà possibile rivivere la magia dei “Giochi di una volta” con Ludus e vivere momenti di sport con divertenti sfide genitore-figli nell’arena Cageball per celebrare gli Europei di Calcio; sarà inoltre possibile provare (sempre gratuitamente) le discipline a rotelle con pattini e skate, grazie alla partnership con Pattinaggio Artistico Riccione.

Infine, nell’area dei giardini di Villa Mussolini, si vivranno attività laboratoriali ricreative dedicate a bambini e famiglie e sarà possibile partecipare a talk di approfondimento con ospiti d’eccezione e masterclass di cucina grazie alla collaborazione di Riccione Piadina con “Mani in Pasta”, un laboratorio di preparazione di piadine, e Augusto Palazzi con Emilia, il noto pasticcere televisivo che presenterà due laboratori che riguarderanno il come ridare importanza alle merende fatte in casa.

Oltre a queste, tante altre attività speciali all’interno del Festival, come la "KFF Happy Run", la corsa passeggiata non competitiva tra le aree dell’evento e i luoghi iconici di Riccione.

Letture conclusive di ogni sera con le “Fiabe di mezzanotte”, le “Parate” di costumed character accompagnate da street band, artisti di strada e uno spazio musicale intitolato “Mi suono da solo” con un pianoforte messo a disposizione dei passanti e con esibizioni programmate di pianisti che faranno ascoltare brani popolari.