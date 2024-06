In occasione del Capodanno dell'Estate, appuntamento "bis" con la musica rock

Nella serata di venerdì 5 luglio alle ore 21:330, appuntamento in musica presso l'Anfiteatro di Poggio Berni di Rimini con i Killer Queen che in occasione della Notte Rosa saliranno per la prima volta sul palcoscenico della struttura per una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento.

I Killer Queen, riconosciuti dal fan club ufficiale dei Queen "We Will Rock You", hanno all'attivo oltre 29 anni di concerti in Italia, Europa ed Asia e collaborazioni prestigiose, tra cui i concerti con Kerry Ellis e soprattutto l'evento del 1° giugno 2015 all'Arena di Verona, nel quale sono stati invitati come band di supporto a Brian May.

Caratteristica della band è la propria "filosofia" di tributo, non incentrata sulla somiglianza ma sulla passione e sulla qualità dello spettacolo; una scelta molto apprezzata dai fan, che li ha contraddistinti negli anni da ogni altro tributo.

La passione per la musica dei Queen non si esaurisce con il tempo, ma si ricarica anno dopo anno e riserva sempre sorprese e novità.

Un evento davvero unico da vivere che culminerà a mezzanotte con la visuale dei fuochi d'artificio che coloreranno di rosa la Riviera Romagnola; appuntamento imperdibile!

Ma non è tutto. In occasione del Capodanno dell'Estate, gli appuntamenti musicali proseguono anche nella serata di sabato 6 luglio (ore 21:30) con il nuovo grande Floyd Machine Pink Floyd Show Tour 2024 che per l'occasione farà tappa nell'Anfiteatro Aperto di Rimini Poggio Berni.

Appuntamento quindi particolarmente speciale per la band che, grazie alla continua sperimentazione e ricerca musicale, ha reso possibile l´idea di uno spettacolo in linea con i memorabili show dello storico quartetto inglese e che festeggerà il 25^ anno di attività musicale artistica in Italia ed Europa.

Un impatto scenografico notevole, un approccio volutamente avaro di monologhi, lasciano la scena solo a musica, immagini e colori grazie alla capacità di spaziare dalle prime atmosfere psichedeliche del 1967 a quelle tecnologiche degli Anni ´90, grazie all'esclusivo utilizzo di strumentazione musicale vintage originale.

Un grande show progettato con maxischermo circolare simbolo iconico dei Pink Floyd, videoproiezioni sincronizzate, light show, laser show, effetti pirotecnici e scenografie coordinate all'unisono da un grande team di tecnici.

La passione che unisce il gruppo è il motore inesauribile di un progetto in continua espansione che continua a far sognare sulle note di una musica immortale che ha dipinto un´epoca indimenticabile.