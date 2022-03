Krakk ospita Davide Valrosso e il suo ultimo lavoro “Smog”

Martedì 22 marzo, ore 11.00, al Lavatoio di Santarcangelo Davide Valrosso è il nuovo ospite del progetto di residenze artistiche annuali Krakk promosso da Santarcangelo Festival sotto la direzione artistica di Tomasz Kirenczuk. Il coreografo, autore e danzatore, insieme a Claudio Gasparotto e i sound producer Daniele Gherrino e Filippo Lilli, presenterà al pubblico la ricerca per il suo ultimo lavoro SMOG (titolo provvisorio). La prova aperta è a ingresso gratuito. A seguire, caffè per il pubblico. Partendo dalla ricerca già avviata sul rapporto fra amore e dipendenza, Davide Valrosso indaga ulteriormente le condizioni di annebbiamento, confusione e opacità: già durante il precedente LOVE era nata l’esigenza di creare un percorso gemello dai contorni più sfumati, dando materia a esseri (danzatori e musicista) che brancolano in un’atmosfera che si muove fra il bianco e il nero ovattato, osservati costantemente da una presenza costante, quieta e inquietante. Davide Valrosso si è diplomato all’English National Ballet, successivamente ha frequentato numerosi centri di formazione presso London Contemporary School, Rambert School, Rafineri. Per cinque anni ha lavorato stabilmente con la compagnia di Virgilio Sieni, sia come danzatore che in qualità di performer e formatore all’interno dell’Accademia sull’Arte del Gesto di Firenze. Come interprete ha collaborato con numerosi artisti visivi e coreografi, sviluppando parallelamente una propria ricerca sulla danza: con i suoi lavori ha partecipato a molteplici festival e rassegne in Italia e all’estero (Spagna, Romania, Croazia, India e Corea). Nel suo percorso coreografico, Davide Valrosso lavora sull’ascolto continuo del presente, concentrando la sua ricerca sull’origine della trasformazione nel gesto e la scoperta delle energie invisibili che guidano il movimento. È direttore artistico di NINA. Krakk è un’occasione per gruppi, artiste e artisti che abbiano desiderio e necessità di realizzare un periodo di sviluppo e ricerca su progetti in fase di creazione o prova. Come da normative vigenti, l'accesso in sala è consentito esibendo il proprio green pass rafforzato