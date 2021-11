L’Accademia Bizantina torna nel teatro nel bosco dell’Arboreto

L'arboreto - Teatro Dimora di Mondaino torna ad accogliere in residenza artistica dal 18 al 28 novembre l'Accademia Bizantina per le prove e le registrazioni dei 12 Concerti Grossi op.VI di Arcangelo Corelli. L'ensemble è diretto da Ottavio Dantone, mentre Alessandro Tampieri riveste il ruolo di Concertmaster. Per poter coinvolgere la comunità di Mondaino e tutti gli spettatori che avranno piacere di raggiungere il teatro nel bosco, Accademia Bizantina realizzerà una prova aperta al pubblico sabato 20 novembre alle ore 15. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria entro le ore 13 di venerdì 19 novembre inviando una mail a teatrodimora@arboreto.org nella quale indicare nome, cognome, n° posti, contatto telefoncio (l’accesso in teatro è consentito solo a spettatori muniti di Certificazione Verde COVID-19). Accademia Bizantina si è recentemente classificata prima orchestra in Europa e seconda al mondo ai Gramophone Awards e, insieme al suo direttore Ottavio Dantone, è molto lieta di poter ritornare all’Arboreto per l’incisione dei Concerti Grossi op.VI di Corelli, famoso violinista e compositore romagnolo del ‘700. Dopo il successo dell’incisione Mendelssohn e Schumann della primavera scorsa, la prestigiosa formazione ravennate ha deciso di tornare nella pace e nella quiete del Teatro Dimora l’Arboreto, dove lavorare acquista tutto un altro significato, la natura rigenera le menti e la musica fluisce libera e armoniosa. Questa incisione, fa parte di un progetto molto ampio che prevede lo studio della musica e dei suoi stili, rispettando i codici del tempo, dal barocco fino al classicismo. Maggiori informazioni: www.accademiabizantina.it