"L'album dei sogni" il mondo dello sport e delle figurine si raccontano a teatro

Il 21 Marzo 2022, ore 21.00, al Teatro Snaporaz di Cattolica torna l'Associazione Rimbalzi Fuori campo con "L'album dei sogni" il romanzo della famiglia Panini. Un tema a sfondo più sociologico che sociale, legato al mondo dello sport. Durante la serata si discuterà e racconterà il mondo parallelo degli album di figurine che da sempre segue la storia del calcio italiano.

Già in precedenza, durante il Festival Nazionale della Cultura Sportiva 2016 Rimbalzi Fuori Campo aveva regalato album di figurine ai partecipanti, riaccendendo una passione che sia in passato come ancor oggi ha coinvolto e coinvolge ragazzini, e amanti del calcio in generale.