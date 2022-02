"L' Altra Faccia della Pandemia" dibattito Don Luigi Ciotti e Massimo Cacciari

Venerdì 25 febbraio, ore 21.00, l'Associazione Rimbalzi Fuori Campo torna a teatro con l’incontro dal titolo “L' Altra Faccia della Pandemia”. La serata si svolgerà al Teatro della Regina a Cattolica con ospiti d'eccezione: Don Luigi Ciotti e Massimo Cacciari, moderati dal magistrato Piergiorgio Morosini. Si dibatterà sugli effetti della pandemia sui giovani e la fatica di essere giovani non solo durante i due anni di pandemia ma anche dopo, un dopo nel quale sarà difficile rimarginare le ferite aperte e placare il diffuso sentimento di

rinuncia alla vita collettiva e alla condivisione del tempo, che fa sentire tante persone più sole."Nella serata del 25 febbraio, vorremmo dedicarci al disagio dei più giovani. Una recente ricerca dell’Università Cattolica di Milano, dice che: il 40,7% degli adolescenti intervistati ha difficoltà a dare un senso a ciò che prova, il 34% afferma di non essere in grado di controllare il proprio comportamento quando è turbato, il 50% si arrabbia con se stesso, il 69,3% afferma che il Covid è diventato parte della propria identità, il 34,7% dice di far fatica ad addormentarsi” racconta il magistrato Piergiorgio Morosini, che avrà l'onore di moderare due voci care all'Associazione. Da un lato Don Ciotti, figura emblematica per la sua vicinanza al mondo giovanile e alle realtà disagiate e Massimo Cacciari, professore emerito dell'Università di Venezia e studioso di Filosofia politica. Il Magistrato Morosini invita caldamente alla partecipazione alla serata. "Con questa iniziativa, vogliamo interrogarci su quale sia il compito, anche nelle nostre realtà locali, degli adulti, della famiglia, delle istituzioni, in particolare della scuola di fronte al malessere di tanti giovani. Per questo è fondamentale la partecipazione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti, degli educatori, dei rappresentanti degli enti locali e religiosi, e di associazioni interessate alla salute delle nostre comunità. L’obiettivo è dar vita a “un gioco di squadra” tra diversi attori (istituzioni e famiglie) per mettere in condizione i nostri ragazzi di sentirsi meno soli e di nutrire fiducia nel loro/nostro futuro."L'iniziativa proseguirà il giorno successivo con un incontro riservato solo agli studenti delle scuole medie del territorio. L'ingresso a teatro è completamente gratuito, posti liberi fino ad esaurimento, necessario super green pass e mascherina FFP2. La serata è organizzata con il supporto dell'Amministrazione Comunale di Cattolica.