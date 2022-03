“L’appello: a che serve la scuola?”. incontro con Alessandro D’Avenia, scrittore e insegnante più amato dagli adolescenti

Per il terzo appuntamento de La Riccionese - Conversazioni e contemplazioni il 2 aprile alle ore 21.00 nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi di Riccione arriva Alessandro D’Avenia, il professore di lettere più amato d’Italia e seguitissimo dai giovani. Ad introdurre e dialogare con lui in racconto teatrale sarà il poeta e scrittore Davide Rondoni, curatore della rassegna dedicata al Centenario del Comune. Un appuntamento attesissimo e molto attuale dal titolo “L’appello: a che serve la scuola?”. Quarantaquattro anni, palermitano, insegnante di liceo a Milano, scrittore e sceneggiatore, dal suo romanzo d’esordio nel 2020, ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’, D’Avenia ha riscosso un grande successo tra i teenager con una serie di successive opere tradotte in tutto il mondo. Ogni lunedì dalle pagine del Corriere della Sera dialoga con i lettori nella rubrica “Ultimo banco”. Noto per la capacità di avvicinare ai libri i più giovani, porterà a Riccione una rappresentazione che sarà ispirata al suo ultimo romanzo "L’appello". La scuola ideale del protagonista del romanzo, che coincide peraltro con quella di D’Avenia, non è quella delle verifiche a sorpresa e dell’autorità fine a se stessa, ma quella di un’alta istituzione con un compito importantissimo: educare e insegnare i giovani a mettere tutto in discussione per giungere alla verità. Per diventare adulti senza scappare di fronte alla vita, qualunque sfida si ponga dinanzi agli occhi. Dal suo ultimo libro è stato tratto uno spettacolo teatrale con la regia di Gabriele Vacis, in cui gli alunni del romanzo sono interpretati da giovani studenti di teatro, allievi della scuola per attori del Teatro Stabile di Torino. Sulla stringente attualità di tematiche come giovani e scuola, interviene il curatore de La Riccionese Davide Rondoni. Ingresso allo spettacolo con biglietto-invito da ritirare presso l’Ufficio IAT al Palazzo del turismo da martedì 29 marzo. Orari di apertura: giorni infrasettimanali dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, sabato dalle ore 9 alle 17.



Informazioni: IAT tel. 0541 426050