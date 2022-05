L’arboreto accoglie Claudio Larena per la ricerca e la composizione dello spettacolo “Lena”

Dal 18 al 29 maggio L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino accoglie Claudio Larena per il secondo periodo di residenza artistica dedicato alla ricerca e alla composizione dello spettacolo “Lena”. Il progetto è stato selezionato dalla chiamata pubblica ERetici. Le strade dei teatri, percorso di accoglienza, sostegno e accompagnamento critico per giovani artisti under 28 del panorama nazionale, giunto alla terza edizione; un progetto ideato e sostenuto dal Centro di Residenza Emilia-Romagna (L'arboreto - Teatro Dimora | La Corte Ospitale)

«Vorrei avviare un processo di ricerca e di scrittura scenica che parte dal semplice dondolio altalenante, scoprire come queste suggestioni possono esistere dentro quella dimensione di trance e di smarrimento, due stati che ciclicamente andiamo sempre ricercando e che se non troviamo nell’altalena li cerchiamo in altro – spiega Claudio Larena –. Ma in quell’altro esisterà comunque il concetto di altalena perché è da lì che viene la nostra necessità di sospensione dalla razionalità, perché è da quando abbiamo un anno che ci dondoliamo vedendo il Sole avvicinarsi e poi allontanarsi e capire che viviamo in uno spazio tridimensionale che solo grazie a quell’attività possiamo attraversare in modo semicircolare e sarà grazie a questo semicerchio che comprenderemo di vivere in un mondo che funziona grazie alle contraddizioni, perché appena raggiungo il punto massimo del mio ragionamento oscillante, la gravità mi riporterà indietro costringendomi a rimettere tutto in discussione». Assieme alle figure interne al Centro di Residenza, i tutor che affiancheranno Claudio Larena ci saranno Daniele Del Pozzo, Piersandra Di Matteo, Gerardo Guccini, Enrico Pitozzi, a cui quest’anno si aggiungerà un tutor artistico. Durante questa tappa, nelle giornate del 24 e 25 maggio Daniele Del Pozzo si confronterà con l'artista sul processo creativo.