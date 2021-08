L’arboreto ospita “Monjour” di Silvia Gribaudi

L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino dal 25 agosto all’8 settembre accoglie la residenza creativa per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo di Silvia Gribaudi dal titolo Monjour. Due le prove aperte al pubblico: 28 agosto e 4 settembre, ore 21.30 Durante la residenza presenterà al pubblico Monjour #workinprogress due prove aperte al pubblico: il 28 agosto e il 4 settembre alle 21.30 al Teatro Dimora di Mondaino (ingresso a contributo libero con prenotazione obbligatoria: teatrodimora@arboreto.org. In ottemperanza ai protocolli sanitari, l’accesso in teatro è consentito solo ad un numero limitato di spettatori muniti di Certificazione Verde COVID-19). In questo periodo si svolgerà inoltre Incontriamo i MONJOUR! un laboratorio di danza e movimento per la comunità di Mondaino e dell’Arboreto a cura di Silvia Gribaudi, per sperimentare le relazioni tra video animato e corpo, ricercare nuove modalità di comunicazione e ritrovare relazione e contatto, tramite l’ironia. Monjour è nato nel 2019, si è messo in discussione nel 2020 ed è rinato nel 2021. Monjour è un “cartoon contemporaneo” fatto di corpi in carne ed ossa guidati dall’ironia di Silvia Gribaudi con la complicità visiva di Matteo Maffesanti, dai disegni di Francesca Ghermandi, dalle luci teatrali di Leonardo Benetollo e dai funambolici performer: Riccardo Guratti, Timothée-Aïna Meiffren, Salvatore Cappello, Nicola Simone Cisternino e Fabio Magnani. Qual è l’interdipendenza tra pubblico e performer? Qual è la responsabilità reciproca tra spettatore ed artista? Monjour è un giorno per esistere insieme nello spaesamento. Ma cosa siamo disposti a dare per continuare ad esistere?

Progetto di residenza condiviso da ARTEFICI.ResidenzeCreativeFvg/Artisti Associati, Gorizia; AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali | Comune di Pesaro | Residenze Marche Spettacolo, Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’arboreto Teatro Dimora | La Corte Ospitale), Centro di Residenza Toscana (ARMUNIA, Festival Inequilibrio | Kilowatt), Lavanderia a Vapore | Centro di residenza per la danza, Piemonte; ATER Fondazione | Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno; IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia ( Circuito CLAPS e Industria Scenica, Milano Musica, Teatro delle Moire, Zona K). Lo spettacolo debutterà in prima nazionale al TorinoDanza festival in ottobre.