L’architetto Pier Carlo Bontempi ospite dei “I Venerdì di Italia Nostra”

Venerdì 20 Maggio alle 17.00 alla Sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini, l’architetto Pier Carlo Bontempi sarà ospite dei venerdì di Italia Nostra e presenterà “Classico Contemporaneo: Cosa ci insegna oggi la città antica di Rimini”.



Autore di molti progetti in Italia, e all’estero, come ad esempio Place Toscane a Val d’Europe, Parigi e il Labirinto della Masone, a Fontanellato (Parma), il più grande labirinto del mondo, su idea di Franco Maria Ricci, « un bosco orizzontale » con diverse varietà di bambù. Ha tenuto lezioni in molte università del mondo (NDU, MIAMI, POLIMI…) e si è sempre distinto per le descrizioni chiare ed articolate che sostengono il suo approccio all’architettura.