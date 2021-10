L’arte si fa spettacolo con Floraison

Venerdì 8 e sabato 9 ottobre nella Corte di Palazzo Soardi andrà in scena “Floraison”, letteralmente “fioritura”. Per la prima volta tre artiste riminesi si ritrovano assieme per dare vita a un piccolo-grande evento che si svolgerà venerdì 8 ottobre dalle 16 alle 20 e sabato 9 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, Tre artiste il cui differente percorso personale e culturale ha quale elemento distintivo e comune, la ricerca e la trasposizione delle proprie sensibilità e abilità plasmando i colori, i materiali e le risorse naturali. Tre donne di-segni e di terre per una due giorni di arte e di fiori la cui essenza è tesa a risvegliare le emozioni, a far scoprire e ri-scoprire il significato, profondo e intimo, dell’arte che trae origine dal circostante, dalla realtà vissuta. Da ciò che ogni giorno è sotto gli occhi di tutti e che nelle opere delle tre protagoniste - Veronica Zavoli, Sabrina Linardi e Antonella Spada - trova nuovi significati ed esplora nuovi orizzonti. Lo spettacolo è a ingresso libero. Le opere delle tre artiste sono acquistabili durante Floraison o con successivo contatto telefonico.