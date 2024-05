“L’Artefice”, il viaggio alla ricerca della bellezza di Torno chiude “Autori al Centro”

“L’Artefice, racconti in armonia e obbedienza” (2023) è l’ottavo e ultimo libro della rassegna “Autori al CENTRO”, dedicata alla scoperta e promozione di scrittori locali. Autore del romanzo è il cattolichino Paolo Torno che sabato 4 maggio, alle ore 17, al Centro Culturale Polivalente presenterà la sua opera, accompagnandosi con la musica. “Sentirsi a casa passa da viaggi inaspettati alla ricerca, come moderni Ulisse della bellezza, - spiega Torno che si definisce un cantastorie e sognatore - riscoprendola poi, ascoltando la nostra vera armonia”. “L’Artefice” è la seconda fatica letteraria dell’autore noto per i suoi laboratori nelle scuole, per i suoi Circle time, ritiri e consulenze. “I laboratori partono da un racconto che diventa poi filo conduttore dell’esperienza, rendendo il viaggio fruibile da tutti – spiega Torno -. Parto da alcuni racconti che ho scritto, dagli esempi della ritualità che troviamo in cucina, in natura, nella musica e nei gesti semplici, da qui creo in accordo con le strutture a cui mi rivolgo un percorso, completo, semplice e armonico, che restituisce un modo “altro” di vedere anche i soggetti più fragili”.