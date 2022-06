L'autore Valerio Romitelli presenta il suo libro “L’emancipazione a venire. Dopo la fine della storia”

Venerdì 17 giugno 2022 alle ore 18 al chiostro del Cinema Teatro Tiberio a Rimini sarà presentato il libro di Valerio Romitelli dal titolo “L’emancipazione a venire. Dopo la fine della storia”. A dialogare con l’autore ci sarà Federico Chicchi, modereranno l’incontro Sergio Caserta e Silvia Napoli, introdurrà Graziano Urbinati. ?Obiettivo principale del libro è provare a riaprire la discussione su come sia possibile ripensare un nuovo internazionalismo proletario, interloquendo con i migranti e con gli ovunque crescenti cittadini declassati. Il periodo successivo alla fine della Seconda guerra mondiale a oggi è possibile scardinarlo in tre grandi momenti: i «trent'anni gloriosi» (dal 1945 al 1975); i «trent'anni ingloriosi» della globalizzazione finanziaria e informatica, nonché dell'egemonia mondiale incontrastata dell'ideologia americana neoliberale e democratica (tra gli anni Ottanta del secolo scorso e il primo decennio del secolo in corso); infine, l'epoca del sovranismo, più recentemente rivendicato dalle maggiori potenze mondiali (Usa, Cina, Russia, Turchia, Brasile, Ue e così via). Tre epoche che descrivono un unico ciclo: quello dell'ascesa, poi del declino, infine della scomparsa dall'agenda di tutti governi mondiali del principio universalistico della giustizia sociale.