L’economia verde, tra eroi e marginalità

In concomitanza con Ecomondo, Foresta Gutenberg continua a proporre libri e temi che riguardano l’ambiente e tutto quello che gli gira intorno: economia, società, tempo libero.

Giovedì 10 novembre alle ore 21:00 presso la Sala del Buonarrivo (Corso d’ Augusto, 231 a Rimini) presenterà Io e i greenheroes di Alessandro Gassmann, edizioni Piemme. Un dialogo con Annalisa Corrado, che ne è stata l’ispiratrice, per portare alla luce quel mondo fatto da storie e imprese. Saranno presenti alcuni dei greenheroes citatinel libro, ovvero alcuni di quei membri della comunità di imprenditori e imprenditrici, gruppi, cooperative e realtà territoriali che fanno economia rigenerativa per i territori. Un incontro moderato da Marco Affronte di Futuro Verde.

Venerdì 11 novembre alle ore 17:00, questa volta alla Sala del Giudizio presso il Museo della Città (via Tonini, 1), parlerà di comunità sostenibili a livello ambientale e sociale e del libro Dalle comunità marginali all'economia della risonanza con Antonio Lazzari e Alessia Di Rago di Futuro Verde. Sarà presente l’assessora al Patto per il Lavoro e per il Clima del Comune di Rimini Francesca Mattei.

Foresta Gutenberg è una iniziativa dell’associazioneFuturo Verde aps con l’obiettivo di raccontare la una transizione ecologica giusta che non lascia nessun?indietro, attraverso le testimonianze di esperti, le storie e le esperienze di persone che vogliono e si impegnano a rendere socialmente desiderabile la conversione ecologica tanto attesa e sempre più partecipata dal basso.