L'estate di Piazzale Roma si tinge di allegria e divertimento con Marlù

Marlù, rinomato e affermato brand di gioielli prêt-à-porter e bijoux in acciaio colorato, è pronta a colorare l’estate italiana tuffandosi in un viaggio lungo l'intera Penisola con un summer tour a tinte unite. È il Dress your colors tour, un evento dedicato ai ragazzi, alle famiglie e ai loro amici pelosetti.

Sempre più spesso oggi le famiglie e gli amici faticano a trovare del tempo per vivere nuove esperienze tutti insieme e ancora più spesso è difficile per loro rendere quel tempo, tempo di qualità e occasione preziosa per essere uniti.

Marlù ha pensato quindi di creare un’esperienza nuova, unica e itinerante, per regalare un momento di condivisione a tutte quelle famiglie, o gruppi di amici che abbiano voglia di mettersi in gioco e divertirsi “all together”.

Con leggerezza, fantasia e con la voglia di conoscersi e conoscere il mondo dei teenager e della generazione Z, i partecipanti saranno catapultati all’interno del coloratissimo mondo Marlù tra indovinelli, scenografie mozzafiato e incontri con idoli e creators del mondo del web, dei social e della tv.

Saranno quattro le tappe del tour, che partito il 16 luglio da Jesolo, toccherà mercoledì 19 luglio le spiagge di Riccione e proseguirà successivamente verso Ostuni e Cecina.

Per l'occasione, Piazzale Roma sarà trasformato in un colratissimo e allegro villaggio, sgargiante nei toni e spettacolare nelle scenografie, dove sarà possibile per tutti partecipare a giochi e piccoli eventi di intrattenimento ma soprattutto si potranno fare divertenti video reel con i famosissimi youtuber La Sabri e Pika.o

All’interno dei truck Marlù saranno costruite le case dei “creators studio”, riproduzioni fedeli in scala reale dei set che solitamente si vedono sui social o sullo schermo. Durante la giornata - sul grande “ledwall” del palco di Piazzale Roma - saranno proiettate le immagini del contest "Riccione Ti amo" che nel 2016, attraverso i suggestivi braccialetti parlanti posti sui pini di Viale Ceccarini, ha raccolto più di 2000 delicati commenti e appassionate suggestioni sulla Perla Verde, alcuni dei quali, l’anno dopo, con una apprezzata iniziativa di “street marketing” sono stati stampati sui marciapiedi di Riccione. Anche quest’anno si ripeterà questo bellissimo contest che vuole ricordare quanto Marlù sia legata alla città di Riccione.

“Riccione è la sintesi perfetta tra ciò che è pop e ciò che è moda - afferma Marta Fabbri, Responsabile Corporate Governance Marlù. - Vogliamo utilizzare questo territorio come cassa di risonanza del nostro essere creativi e divertenti. Riccione è il luogo più significativo per le sperimentazioni e le innovazioni mediatiche e per questo motivo presentiamo un nuovo progetto pensato per rendere omaggio alla creatività della Perla Verde.”