L'estate in Valmarecchia è a ritmo di musica, sulle note di "Maciano Convivium"

Si alza il sipario in Alta Valmarecchia su "Maciano Convivium", l'appuntamento musicale che a partire da giovedì 20 giugno affollerrà di spettacoli musicali il borgo di Maciano (RN). Concerti di caratura nazionale e

internazionale si intrecciano in una sinfonia preziosa, valorizzando la musica in tutte le sue forme nella

cornice del Convento di Santa Maria dell’Oliva, risalente alla prima metà del 16° secolo.

Nel cuore dell'Alta Valmarecchia, Maciano Convivium si erge come un inno alla cultura promuovendo

una serie di eventi, cene e mostre durante tutto il periodo estivo. Queste straordinarie occasioni celebrano l'offerta culturale dell'alto Montefeltro e del Comune di Pennabilli, in un contesto di scambio e arricchimento reciproco.

Il viaggio musicale di Convivium si articola in due atti indimenticabili:

Atto 1: Dal 20 giugno al 15 luglio

Atto 2: Dal 24 agosto al 31 agosto

Tra i protagonisti:

Olaf Spies, rinomato violinista di fama internazionale, e Antonio D’Abramo, virtuoso pianista, apriranno la rassegna con un concerto straordinario. Paolo Ghidoni, cittadino onorario di Pennabilli, si esibirà in un Concerto IN-Chiostro: Armonie della Sera e in un omaggio a Vivaldi - Le Quattro Stagioni. L'Orchestra "Antiqua Estensis" di Ferrara, diretta da Marco Mantovani, si esibirà con repertori ricercati che spazieranno dall’Ottocento a quello Novecento. “La Musica Lirica USA” e “Voci nel Montefeltro” offriranno momenti suggestivi in un atto di G. Puccini (15 luglio). Il Coro Amici della Nave di San Vittore e il Coro Filarmonico "Le Voci Liriche" di Misano Adriatico (13 luglio), si esibiranno in un concerto dedicato alle Guardie Forestali - Presentazione di Paolo Foschini (Corriere della Sera). Monica Farnetti presenterà una serata con Sandro Pasqual (Violoncello) e Alberto Guerzoni (Clavicembalo).

Per conoscere al meglio Maciano e dintorni, è stata studiata una card nominale che potrà essere ritirata durante tutte le serate previste, in cui si avrà accesso a promozioni e sconti esclusivi presso le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Ogni esercizio offrirà sconti personalizzati per permettere di scoprire agevolmente cosa visitare nel territorio, dove mangiare e dove dormire. Questa iniziativa aggiunge un ulteriore valore all’esperienza culturale di Maciano Convivium, già amplificata non solo dagli innumerevoli concerti ma anche dalla partnership con la mirabile galleria d’arte contemporanea Primo Piano di Rimini che presenterà il primo artista Stefano Ciammitti (Circuito OPEN - Biennale del Disegno 2024) proprio durante il primo appuntamento stagionale di giovedì 20 giugno 2024, con la sua mostra “Altrove”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, senza prenotazione