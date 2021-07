L’estate riccionese si muove al ritmo del flamenco live

Venerdì 9 luglio alle 21,00, al Green Garden di Riccione (piazzale Azzarita, 5) Top of the Music, rassegna di buona musica live che allieterà il venerdì sera riccionese per nove settimane.

Ad inaugurare le serate dell’estate 2021 sarà il Flamenco live del trio composto dal maestro Carlo Calderano alla chitarra, da Fabio Foianini alle percussioni con le coreografie portate in scena dalla danzatrice Griselda Bressan.

Gli artisti in scena - Carlo Calderano è nato a Milano e cresciuto, anche artisticamente a Barcellona. Impegnato in uno studio costante e in rivisitazioni sempre nuove della musica di Astor Piazzolla, è in promozione con il disco degli Encuentros, duo di musica spagnola formeto assieme a Valentina Rambelli.

Fabio Foianini, percussionista specializzato negli strumenti e nei ritmi afro-cubani. Ravennate d’adozione, negli anni si dedica alla didattica e alla collaborazione con importanti gruppi musicali latino-americani, in particolar modo brasiliani. Fondatore e direttore della prima Escola De Samba “Bandadoida” composta da 15 percussionisti più una Cantora e Cavaquinho a Ravenna, attualmente, parallelamente alla didattica, collabora col trio The Police Experiment, Neri a metà -Pino Daniele Tribute Band, Encuentros Flamenco Pop.

Griselda Bressan è ballerina e coreografa di tango, folklore argentino e flamenco.

Dopo numerose esperienze e premi internazionali, arrivano le collaborazioni con il mondo del cinema. Griselda balla nei film "Il Sorteggio" con Beppe Fiorello, e "Mia Madre" di Ricky Tognazzi.



È direttrice artistica e docente della Asd Alas de Tango (ex Alma de Tango) dal 2011 e della Scuola Duende Flamenco.

