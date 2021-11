L'Harpastum, il calcio antico romano, scende in campo a Bellariva

Sabato 27 Novembre alle ore 15.00 al campo sportivo di Bellariva i biancorossi del Rimini Harpastum affronteranno i romani della Legio XI Harpastum. La partita è una tappa dell'importante Coppa Flaminia che vede impegnate le varie squadre italiane che tengono viva la tradizione del calcio storico fiorentino. Il calcio antico romano, conosciuto anche col nome di calcio in livrea o calcio in costume, è una disciplina sportiva che riecheggia un gioco che in latino era chiamato harpastum. Consiste in un gioco a squadre che si effettua con un pallone gonfiato ad aria e da molti è considerato come il padre del gioco del calcio, anche se almeno nei fondamentali ricorda molto più il rugby. "La Coppa Flaminia, importante torneo nel circuito dell'Harpastum vede impegnata la nostra squadra sabato nella partita di andata" spiega Bergers Luca, pugile di livello internazionale, protagonista del film The Italian Warrior, Presidente e Capitano della squadra di casa "Non arriviamo al top perché abbiamo avuto ben 5 infortuni, ma siamo fieri di rappresentare Rimini in questo sport così particolare ma di grande fascino, speriamo che la gente si appassioni all'Harpastum che oltre ad essere una disciplina sportiva è anche una rappresentazione storica a tutti gli effetti. " "É uno sport molto duro ma con regole ben definite " spiega Luca Bergers e prosegue " i Biancorossi Harpastum sono nati nel 2019 e grazie all'impegno di tutti noi giocatori e staff dal 2022 avremo modo di partecipare al campionato nazionale ".