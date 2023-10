L’illustratore Hervé Tullet tra gli ospiti del “Compleanno di Riccione”

Sabato 14 ottobre, di fronte allo spettacolo naturale del mare, sulla spiaggia di piazzale Roma, il Compleanno di Riccione celebra quest’anno la vita e la speranza in un momento collettivo aperto a tutta la città di unione e condivisione dedicato ai sette angeli della Cooperativa sociale Cuore 21 che il 7 ottobre 2022 hanno perso la vita nell’incidente sulla A4: Massimo Pironi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Maria Aluigi, Rossella De Luca, Francesca Conti e Valentina Ubaldi.

Alle ore 15:00, l’artista e illustratore francese Hervé Tullet, insieme ad Alessandra Falconi, responsabile del Centro Zaffiria di Rimini, propongono il laboratorio 21 cuori tra cielo e mare: una creazione collettiva, e guideranno il pubblico in un atto creativo in cui tutti contribuiranno a realizzare un’opera d’arte su grandi rotoli di carta adagiati sulla sabbia, che diventano tele sulle quali improvvisare segni, emozioni e sogni, uno spazio di libertà e speranza. Al laboratorio possono partecipare grandi e piccini (necessaria l'iscrizione). È possibile anche essere spettatori, e assistere alla creazione artistica collettiva; in questo caso, non è necessaria la prenotazione.

A seguire, alle ore 16:00, Cuore 21 porta in scena la performance artistica di danza e musica della compagnia inclusiva Club Alieno, formata da danzatori con e senza disabilità intellettive, che vede la direzione artistica di Valeria Fiorini ed Eleonora Gennari e le musiche originali live di Marco Capelli, in arte Kino.

Alle ore 17:00, il Compleanno di Riccione termina con una merenda aperta a tutti, in cui verranno offerti i biscottoni di pasta frolla a forma di cuore realizzati dagli studenti e dagli insegnanti dello IAL Emilia-Romagna Scuola Alberghiera e di Ristorazione - sede di Riccione, che riprendono i colori e i tratti distintivi dell’artwork realizzato per l’occasione da Hervé Tullet, in cui il blu del mare si unisce all’azzurro del cielo mentre tutt’intorno spiccano 21 punti di luce rosa.

Il Compleanno di Riccione quest’anno diventa una chiamata pubblica alla comunità, una festa corale per celebrare la vita: un momento di creazione collettiva per la più importante ricorrenza del nostro Comune valorizzata da Massimo Pironi nel 2012, in occasione dei 90 anni di Riccione, quando nel suo ruolo di sindaco pensò a un progetto-cardine per la città, un palinsesto di eventi e di attività accomunate da un’idea di condivisione e grande partecipazione con la comunità, con il proposito e l’ambizione di mettere in rete istituzioni e istituti culturali, di tenere insieme enti pubblici e associazioni, cittadini e turisti nella proposta e nella promozione di un nuovo immaginario di Riccione.