L'Opera saluta la Settimana Rosa con la "Traviata smart"

La magia del chiostro del Museo Civico Archeologico, le note dei grandi maestri della storia della musica, lo scenario naturale fatto di paesaggi da togliere il fiato: domenica 9 agosto alle 21 Verucchio saluta la Settimana Rosa con una particolare Traviata sotto le stelle. Una Traviata, smart.

Per questa quinta edizione di Verucchio all’Opera, il Comune, in collaborazione con la locale Pro Loco e grazie al contributo di RivieraBanca, proporrà infatti la celebre opera di Giuseppe Verdi ispirata al dramma teatrale di Alexandre Dumas La signora delle camelie in una versione agile a cura del noto artista fanese Noris Borgogelli. Il progetto segue una semplice e collaudata formula, sempre molto avvincente ed efficace: assieme alla presenza dei tre protagonisti, verrà raccontata, suonata e cantata l’impossibile e struggente storia d’amore. Le pagine musicali più note e significative del capolavoro verdiano, trascritte musicalmente ed adattate nel testo dallo stesso Borgogelli, verranno intervallate da momenti narrati e di raccordo fra i vari numeri musicali.

In circa 90 minuti, si potrà seguire tutta la vicenda in modo coinvolgente e appassionato grazie a tre giovani cantanti in carriera chiamati a interpretare le arie più emozionanti dell’opera di Verdi (Emanuela Torresi, soprano; Mauro Montanari, tenore e Daniele Girometti, baritono) e a una formazione musicale di 11 elementi dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro.

Biglietti: 7 euro (gratuito per i bimbi sotto i 12 anni), i posti sono seduti ma non numerati. Per info e prevendita: 0541-670222 o ufficioiat@prolocoverucchio