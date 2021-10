“L’uomo che vendette la sua pelle” in prima visione al Tiberio

Giovedì 21 a domenica 24 ottobre al cinema Tiberio di Rimini sarà visibile in prima visione il film L’uomo che vendette la sua pelle di Kaouther Ben Hania con Dea Liane, Yahya Mahayni , Koen De Bouw, Monica Bellucci e Husam Chadat, film vincitore del premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile a Yahya Mahayni e candidato agli ultimi Oscar nella categoria Miglior film internazionale. Proiezioni alle ore 21, sabato anche alle ore 17, biglietto intero € 7,00, ridotto € 6,00, ridotto Tiberio Club € 5,00.

Sam Ali è un giovane siriano sensibile e impulsivo che ha lasciato il suo Paese per il Libano, così da sfuggire agli orrori della guerra. Per poter viaggiare in Europa e raggiungere l’amore della sua vita, accetta di farsi tatuare la schiena da uno degli artisti contemporanei più controversi del mondo. Trasformando il suo corpo in un’opera d’arte, Sam finisce per rendersi conto che la sua decisione potrebbe significare tutt’altro che la libertà. L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del green pass, con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione. Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it