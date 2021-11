La band riminese propone tutti i suoi brani

Venerdì 5 Novembre alle 21,30 sul palco dell'Hobo's Rimini in viale Regina Elena 19, saliranno sul piccolo palco Miami & the Groovers, per l'occasione in formazione unplugged con strumenti come armonica, chitarra acustica, fisarmonica e piano, un vero show acustico per una delle band più rock and roll della Romagna.



Il concerto è ad ingresso libero ed è possibile prenotare al numero 3292933669.

