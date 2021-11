La Banda Città di Rimini rende omaggio a Santa Cecilia con la Messe Universelle di Alain Crepin

Domenica 21 novembre 2021 l’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini, in collaborazione con la Chiesa del Suffragio renderà omaggio a Santa Cecilia, patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti.

Alle 10.30 nel contesto della celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa del Suffragio in Piazza Ferrari Rimini Centro Storico, la Banda città di Rimini, diretta dal m° Jader Abbondanza eseguirà la Messe Universelle del compositore belga Alain Crepin. Moderna, giovane e ottimista quest’opera è un vero inno universale alla fede cristiana e alla sua affermazione fondamentale “ama il prossimo tuo come te stesso”. La cittadinanza è invitata a partecipare, nel rispetto delle normative AntiCovid