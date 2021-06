"La bellezza naturale" per ricordare l'artista Augusto Del Bianco

Misano Adriatico ricorda l’artista Augusto Del Bianco con una serie di eventi dal titolo “La naturale bellezza” per mantenere viva la sua memoria che a Misano ha lasciato un tesoro di opere e creatività.

Gli eventi inizieranno martedì 6 luglio nell’ambito della ‘mostra diffusa’ organizzata dal Comune di Misano Adriatico – Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale e con il sostegno dello sponsor Elettromeccanica Muccioli.

Augusto Del Bianco era dotato di grande talento e le sue opere vivono in vari luoghi di Misano. Sarà l’occasione per rinsaldare il legame fra l’artista e la sua città, in un intreccio tra arte e cultura che sarà riassunto nella pubblicazione di un libretto a lui dedicato. Il 6 luglio, alle 21.30 in Piazza Colombo, si partirà con la serata dedicata ad Augusto del Bianco e sarà presentata e inaugurata la mostra allestita al centro quartiere di Portoverde. Secondo appuntamento l’11 luglio, quando con ritrovo alle 9.00 in piazza Roma è in programma un tour in e-bike sul territorio di Misano verso i luoghi dove l’artista ha vissuto e creato, oltre alla scoperta delle bellezze naturali e storiche. Si farà sosta alla mostra a Portoverde, si raggiungerà Piazza Castello a Misano Monte per visitare la seconda esposizione, poi visita alla Chiesa SS Biagio ed Erasmo e allo studio dell’artista nella sua casa a Ca’ Andrino. Il tour proseguirà alla scoperta delle opere di Augusto Del Bianco diffuse sul territorio e si concluderà in circa tre ore. Chi vorrà muoversi a piedi potrà farlo dalle 10,30, con ritrovo a Piazza Castello davanti allo storico Palazzo Comunale per un tour ridotto e della durata di circa due ore. Oltre alle mostre di Portoverde e Misano Monte, è stata programmata anche una esposizione di opere alla biblioteca comunale.

Programma

Mostra di Portoverde: apertura venerdì, sabato e domenica dalle 21 alle 23 dal 9 luglio al 29 agosto al centro di quartiere via Calle dei Mercanti n.22



Mostra di Misano Monte: apertura sabato 10 luglio, 17 luglio, 24 luglio dalle 17 alle 19 al centro di quartiere via E. De Nicola n. 5Esposizione presso la Biblioteca Comunale con gli orari di apertura della stessa, in via Rossini 7, Misano