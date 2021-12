La buona educazione, una festa di paese per festeggiare la piccola compagnia Dammacco

Venerdì 17 dicembre alle ore 21 la Piccola Compagnia Dammacco porterà in scena al Teatro Dimora di Mondaino lo spettacolo La buona educazione. Una Festa di Paese per festeggiare insieme ai cittadini di Mondaino e agli spettatori del Teatro Dimora due prestigiosi riconoscimenti per la Piccola Compagnia Dammacco che da settembre 2020 ha scelto di risiedere stabilmente a Mondaino.

Mariano Dammacco si è aggiudicato ieri sera, durante la cerimonia al Cocoricò di Riccione, il Premio Ubu nella sezione Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica (messo in scena da compagnie o artisti italiani) con il testo dello spettacolo Spezzato è il cuore della bellezza.

A Serena Balivo domenica 12 dicembre è stato assegnato il Premio Internazionale Ivo Chiesa - Una vita per il teatro | Teatro nazionale di Genova nella sezione Futuro della Scena.

La buona educazione. Una donna deve prendersi cura di un giovane essere umano, ultimo erede della sua stirpe. Deve ospitarlo nella sua vita, nella sua casa, nella sua mente, deve educarlo, progettare il suo futuro, deve contribuire all’edificazione di un giovane Uomo. Serena Balivo, Premio Ubu 2017 nella categoria nuova attrice o performer, dà vita sulla scena a questa donna, accoglie gli spettatori nel teatro della sua mente e condivide con loro la strada che percorre per cercare di assolvere al suo compito. Sarà all’altezza del compito? La buona educazione, con la drammaturgia e la regia di Mariano Dammacco, e lo spazio scenico ideato dallo stesso regista insieme alla scenografa Stella Monesi, muove i suoi passi da alcune domande: quali sono i valori, i contenuti, le idee che oggi vengono trasmesse da un essere umano all’altro? Quali sono gli attori di questa trasmissione di contenuti? A cosa servono questi contenuti, questi valori, queste idee? A cosa ci preparano? Ingresso a contributo libero con prenotazione obbligatoria. In ottemperanza ai protocolli sanitari, l’accesso in teatro è consentito solo a spettatori muniti di Certificazione Verde COVID-19, (vaccinati o guariti) come da DM in vigore dal 6/12/2021, con obbligo di prenotazione alla mail: teatrodimora@arboreto.org indicando nome, cognome, numero di telefono, n° posti. Info: 331 9191041; 0541 624003.