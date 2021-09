“La camminata nei luoghi della memoria” per celebrare il 70esimo anniversario della Liberazione di Verucchio

Sabato 18 settembre Verucchio celebra il settantasettesimo anniversario della Liberazione di Verucchio e dell’eccidio dei Nove Martiri con l’iniziativa dal titolo “La camminata nei luoghi della memoria”. Il luogo dell’incontro è alle ore 16.00 in Piazza Malatesta , si registreranno i partecipanti e ci si connetterà (ognuno col proprio smartphone ed auricolari) per assistere all'anteprima del videoclip del singolo “21 settembre” del cantautore Marco Giulio Magnani, dedicato all'Eccidio dei Nove Martiri, video realizzato in collaborazione con Matteo Semprini.

Dopodichè dalla Piazza si partirà per intraprendere un percorso nel Borgo della durata di circa un’ora e mezza con livello medio basso di difficoltà (si consiglia di munirsi di borraccia e scarpe comode, mentre è obbligatoria la mascherina così come gli auricolari del cellulare). La camminata prevede una serie di tappe durante le quali sono previsti interventi teatrali di Marco Giulio Magnani e di Marco Moretti, che accompagneranno con la narrazione degli episodi salienti della liberazione di Verucchio.

“La camminata nei luoghi della memoria” è organizzata dalla sezione dell’ANPI di Verucchio “Alberto Brigi” con il patrocinio del comune di Verucchio e della regione Emilia Romagna. La quota di partecipazione è di 3 euro; prenotazione via Whatsapp al 3202321534 entro venerdì 17.