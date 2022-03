La cantante e chitarrista riminese Rossella Cappadone inaugura “Balena Jazz”

?L’8 marzo (dalle ore 22), nel cuore di viale Ceccarini a Riccione, nasce “Balena in jazz”, la nuova rassegna musicale che porterà sulla riviera adriatica alcuni tra i nomi più celebrati della musica afro, gospel, spiritual & blues.

“L’idea - spiega l’art-director Roberto Buffagni - è in primis quello di valorizzare la musica e gli artisti del territorio, proponendo ogni martedì un concerto dal vivo di grande spessore artistico. In questo momento di incertezza planetaria vogliamo tornare ad unirci nel segno della musica, regalando al nostro pubblico una serata speciale”.

“Balena in jazz” è un progetto moderno in uno spazio innovativo ma, nello stesso tempo, storico per Riccione. Il Balena, infatti, è il nuovo locale di tendenza di viale Ceccarini, un perfetto mix di gusti, stile e design.

La programmazione artistica del martedì sarà diretta da Marcello Sutera, musicista e produttore con al suo attivo prestigiose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Mario Biondi, Cesare Cremonini, Annalisa Minetti, Nick The Nightfly e tanti altri.

Le prime quattro serate vedranno come ospite il “Rossella Cappadone trio”. Sul palco la talentuosa cantante e chitarrista riminese, già finalista del Premio Internazionale Massimo Urbani.



Per il trio una track list importante che spazia dal Jazz alla Bossanova deragliando negli standard più celebri alla canzone italiana.