"La casa dei libri" sugli schermi di Saludecio

Sabato 1 agosto, alle ore 21,15, la Vela Illuminata si innalza a Saludecio (piazza Santo Amato Ronconi) per la proiezione di La casa dei libri di Isabelle Coixet con Emily Mortimer, Bill Nighy e Patricia Clarkson.

Un libro non è un oggetto qualsiasi. A differenza di altre cose, ha spesso una valenza rivoluzionaria: chi legge pensa, assimila, ragiona e si forma un pensiero critico. Da sempre, dunque, la cultura è vista come una minaccia da parte di chi ha un interesse particolare a che il popolo rimanga ignorante e sottomesso. Una di queste storie è raccontata, sulla scorta di un romanzo semi autobiografico di Penelope Fitzgerald, nel film di Isabel Coixet, che vede una vedova appassionata di lettura, osteggiata nella sua attività di proprietaria di una libreria, in una rigida e classista cittadina costiera inglese del 1959. Una storia sulla carta molto bella e ben recitata, con la regia in apparenza più interessata a restituire il freddo morale e materiale del luogo che le passioni umane che lo abitano. Lavorando per sottrazione di toni e di colori, la regista crea una vicenda che da commedia in partenza si trasforma in dramma ed inattesa tragedia. Per informazioni: tel. 0541/26208 cell. 338/5712759