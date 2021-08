La "Cena dei ricordi" rievocando storie, racconti e personaggi del Novecento montefiorese

Mercoledì 18 agosto alle 19.30, in piazza della Libertà a Montefiore Conca, si svolgerà la “Cena dei ricordi”: un momento conviviale dedicato alla rievocazione della Montefiore che fu, affinché la memoria del passato possa essere tramandata e diventare risorsa preziosa per le generazioni future. I presenti avranno la possibilità di registrare il proprio ricordo affinché venga tramandato. La serata, promossa da Malatempora APS con la partecipazione del Comune, prevede a menù a base di tagliatelle al ragù, costine e salsicce, insalata e patate, ciambella, caffè, acqua e vino. La cena sarà gratuita per tutti gli over 65 di Montefiore. I posti sono limitati. Info e prenotazioni: 3755216657; 334;2533643.