La città ospita il "Sedicesimo Concorso Corale Internazionale", occasione di arricchimento culturale

Dal 15 al 18 settembre si svolgerà il Sedicesimo Concorso Corale Internazionale "Città di

Rimini". Si tratta di un evento di notevole rilievo culturale, in quanto i cori che

parteciperanno si fanno interpreti e sostenitori delle tradizioni musicali del proprio Paese e portano

con sé le loro esperienze musicali e culturali. Come la maggior parte degli spettacoli dal vivo, anche

il concorso ha subito uno stop forzato di tre anni, essendo stata nel 2019 la sua ultima edizione "dal

vivo"; nei due anni seguenti, il 2020 e 2021, i cori hanno potuto gareggiare solamente tramite

versioni online, che per quanto possano essere stata interessanti ed avvincenti, non hanno prodotto

quell’adrenalina tipica del festival.

La ripartenza è lenta e alla presente edizione hanno aderito solo cinque cori ma non per questo la direzione artistica non si ritiene soddisfatta: l’importante è poter tornare a godere del "vero suono corale". Le formazioni musicali che prenderanno parte al concorso provengono da Polonia, Lettonia, Danimarca, Jersey (UK) e Slovenia.



Il Concorso corale inizierà con la categoria Musica Sacra, presso la Chiesa di Santa Maria dei Servi (Piazzetta dei Servi 1, Rimini) dalle ore 15:00. Nella stessa serata di giovedì 15 e in quella di venerdì 16 settembre, alle ore 21:00, rispettivamente alla Chiesa di Santa Maria dei Servi e al Teatro degli Atti, si terranno i concerti non competitivi dei Cori partecipanti.



Le altre fasi del Concorso, tutte aperte al pubblico e a ingresso libero, si svolgeranno al Teatro degli

Atti, secondo il seguente calendario: venerdì 16 Settembre, dalle ore 10:30, Categoria A (Cori a Voci

Pari, Maschili o Femminili) e Categoria D (Cori con repertorio Popolare, Gospel o Spiritual);

Sabato 17 settembre, dalle ore 9:30, Categoria C (Cori a voci bianche o giovanili) e Categoria B (Cori

a Voci Miste). Inoltre, sabato 17 settembre, alle ore 16:30 i cori animeranno la Messa alla Chiesa di

Sant’Agostino, a Rimini, sotto la direzione di Andrea Angelini. La Manifestazione si concluderà

domenica 18 settembre al Teatro degli Atti alle ore 21:00 con la proclamazione del vincitore del

Gran Premio nell’ambito del Concerto dei Vincitori delle diverse categorie.

L'evento intende presentare al pubblico le caratteristiche e le diversità di ogni gruppo e repertorio, nell'ottica di un arricchimento culturale, sociale ed umano. Il Direttore Artistico della Manifestazione è Andrea

Angelini. I Componenti della giuria sono Aldo Cicconofri (Italia, Presidente), Johann Van der Sandt

(Sud-Africa) ed Enrico Miaroma (Italia).



Le date e gli orari della manifestazione:

Giovedì 15 settembre

15:00: Concorso corale (Classe E - Musica Sacra - Chiesa dei Servi)

21:00: Primo concerto non competitivo (Chiesa dei Servi)



Venerdì 16 settembre

10:30: Concorso corale (Classe A - Cori di voci pari - Teatro Atti)

11:30: Concorso corale (Classe D - Folk, Spiritual, Gospel - Teatro Atti)

21:00: Secondo concerto non competitivo (Teatro Atti)



Sabato 17 settembre

9:30: Concorso corale (Classe C - Cori infantili e giovanili - Teatro Atti)

10:00: Concorso corale (Classe B - Cori misti - Teatro Atti)

16:30: Messa cantata presso la Chiesa di Sant'Agostino



Domenica 18 settembre

21:00: Concorso corale (Classe X - Gran Premio) - Premiazione e Cerimonia di chiusura - Teatro

Atti