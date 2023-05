La città si trasforma in un'arena cinematografica, "Cinè" accende i riflettori sui giovani talenti

La sindaca Daniela Angelini e la vicesindaca e assessore alla Cultura Sandra Villa del Comune di Riccione, accompagnate da Remigio Truocchio, direttore di Ciné, hanno incontrato Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, nella Multimedia Valley, per delineare la collaborazione tra i due eventi cinematografici che vedrà il ritorno, in occasione di Ciné, dal 4 al 7 luglio, della sezione dedicata ai giovani, in collaborazione con il Giffoni Film Festival (in programma dal prossimo 20 al 29 luglio).

Ciné (4-7 luglio, Palazzo dei Congressi), la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica, promossa da ANICA in collaborazione con ANEC, prodotta e organizzata da Cineventi, ripropone il progetto di cinema dedicato ai giovani, nato nel 2017, in collaborazione con il Giffoni Film Festival, all’interno del cartellone di appuntamenti per la città.

Dopo i tre anni di stop a causa dell’emergenza Covid, il programma educativo di incontri e proiezioni di cinema per ragazzi e ragazze da tutta Italia riparte, in occasione dell’edizione 2023, con un’intesa e un gemellaggio ancora più solido con il festival per i giovani più grande e famoso al mondo.

“Io e la vicesindaca Sandra Villa siamo rimaste colpite molto positivamente da una realtà così importante che valorizza i giovani, partendo dall'espressione della loro creatività - sottolinea la sindaca di Riccione Daniela Angelini -. Si tratta di un progetto a forte valenza sociale oltre che artistica, pienamente in linea con le nostre politiche. Abbiamo trovato molti punti di incontro tra le due realtà, la nostra e quella di Giffoni, e siamo convinte che ci siano tutte le condizioni per una collaborazione intensa anche in futuro”.

“Sono felice di questo nuovo progetto con la città di Riccione – le parole dell’ideatore e fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi -. Ritorniamo con i nostri format a coinvolgere i ragazzi con una collaborazione totalmente rinnovata, creando una sinergia sempre più forte che coniugherà il cinema all’identità territoriale. Giffoni sarà a Riccione dal 4 al 7 luglio per partecipare attivamente ad un evento così importante per il settore cinematografico come Cinè. Successivamente, nel nostro festival estivo di luglio, lanceremo iniziative per permettere ai ragazzi del territorio e alle loro famiglie di vivere Giffoni da protagonisti”.

Il miglior cinema da Giffoni, la condivisione delle proprie opinioni con i coetanei, gli incontri con attori e registi, tanti laboratori in cui mettere alla prova se stessi saranno alcune delle attività in programma. Al centro di tutto, una novità che accomuna il senso di accoglienza della città di Riccione e dei giurati di Giffoni: l’ospitalità. Per la prima volta, le famiglie del territorio apriranno le porte delle loro case “adottando” ragazzi e ragazze di altre regioni d’Italia, proprio come accade durante il festival. Un valore universalmente riconosciuto ai riccionesi e unicità alla base dell’esperienza di Giffoni.