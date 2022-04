La comicità dei Contenuti Zero arriva a Bellaria

Sabato 23 aprile alle ore 21.00, ritorna la stagione di prosa del Teatro Astra di Bellaria Igea Marina con un nuovo appuntamento con la comicità dei Contenuti Zero. Un contenitore di inesauribili invenzioni pronto a sconvolgere le regole della comicità. “Contenuti Zero – Varietà", questo il titolo, è uno spettacolo che punta alla pancia dello spettatore ma — come dichiara il gruppo - soprattutto al suo intestino crasso. La struttura è quella del grande varietà di un tempo, nella caratteristica alternanza di sketch comici, numeri musicali e rapimenti mistici, ma lo spirito è figlio dei tempi che corrono. Tempi bui sui quali Contenuti Zero intende accendere le scintillanti e aspre luci del varietà al grido di “Allegoria… Allegoriaa... Allegoriaaa!”. Contenuti Zero – Varietà è un viaggio nel magico mondo del ridicolo e dell’assurdo, un’esperienza di divertimento assoluto e spensierato tra rievocazioni storiche, invenzioni futuristiche e tripudi irrazionali, sketch comici, balletti, canzoni e musica live. La biglietteria del teatro aprirà il giorno dello spettacolo alle ore 20.00. Ingresso intero 15.00 euro, ridotto 12.00 euro. Per informazioni: www.teatroastrabim.it e telefonicamente al 389.5405804 (dalle 10.00 alle 13.00, anche whatsapp).