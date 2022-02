“La Crociata” di Louis Garrel in prima visione al Tiberio

ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17, le proiezioni di giovedì 3 febbraio alle ore 17 e alle ore 21 sono in versione originale con sottotitoli in italiano

Quando Dal 03/02/2022 al 06/02/2022 da domani ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17, le proiezioni di giovedì 3 febbraio alle ore 17 e alle ore 21 sono in versione originale con sottotitoli in italiano

Da giovedì 3 a domenica 6 febbraio al cinema Tiberio di Rimini è in programma, in prima visione il film La Crociata di Louis Garrel con Louis Garrel, Laetitia Casta e Joseph Engel. Proiezioni ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17, le proiezioni di giovedì 3 febbraio alle ore 17 e alle ore 21 sono in versione originale con sottotitoli in italiano, prezzo unico € 5,00.



L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.