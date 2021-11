La demenza: uno sguardo al caregiver

Le dottoresse Eleonora D’Alessio e Alessandra Sanchioni presentano una serata dedicata a chi porta avanti l’affascinante quanto arduo compito di prendersi cura di un anziano non autosufficiente.

Questa serata sarà rivolta all’ascolto e alla condivisione ma anche a strategie utili ed efficaci per prendersi cura del proprio familiare, senza perdere di vista se’ stessi. Verranno affrontate tematiche come: - cos’è la demenza, quali sono le migliori terapie non farmacologiche accessibili in ambiente domestico, - cosa fare se il mio familiare non mangia o si mostra apatico, come comportarsi in caso di aggressività o agitazione, materiale informativo e esercizi di facile applicabilità, - oltre a molti altri suggerimenti e tecniche relative al tema.

La serata ha un numero di posti limitato e si svolgerà nel rispetto nelle norme di prevenzione anticontagio da Covid 19. L’ingresso sarà su offerta libera.



Per qualsiasi informazione o dubbio o per iscriverti all’evento contattare:

dott.ssa D’Alessio:

3482461388 - dalessioel@gmail.com

dott.ssa Sanchioni:

3466278055 - alessandra.sanchioni93@gmail.com