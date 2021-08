La drag queen Lola Star in scena la notte di San Lorenzo

Serata Spectacle d’eccezione in darsena martedì 10 agosto 2021, a partire dalle ore 21,00 il palcoscenico de Il Rex Bar di San Giuliano (viale Ortigara 40) si accenderà del divertimento irriverente del Different Night Show. Sul palcoscenico si alterneranno Petunia Surprise, direttamente dalle serate più pazze d’Italia (Muccassassina, Classic Club ecc) e trent’anni di carriera celebrati con le sue divertenti gag anche in tv, ospite del Maurizio Costanzo Show e come apriconcerto di Ambra Angiolini. Dagli Stati Uniti la giunonica e burrosa GwenDollyn per una serata che si annuncia come un tripudio di colori e risate anche grazie all’attesissimo ritorno in scena, a un anno dall’ultimo spettacolo di una delle drag più amate della Romagna: la fantastica Lola Star, il trasformista e performer siciliano, ormai romagnolo d’adozione, Francesco Gibilaro, da dieci anni testimonial con la sua arte e suoi spettacoli di campagne di inclusione sociale contro la violenza e la discriminazione omotransfobica veicolate anche attraverso la partecipazione a trasmissioni come Le Iene e dal palco del Gay Village di Roma dove si è esibito con la presentazione di Vladimir Luxuria. Gli ingredienti, i colori e i costumi giusti ci sono tutti per una serata davvero da non perdere. La serata è ideata, curata e prodotta da Ciri Ceccarini.

