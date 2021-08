“La Fellinette” e "Volevo nascondermi" sul grande schermo di Arena Lido

Appuntamento con “I prestigiosi dell'Emilia Romagna - serata Film commission” sul grande schermo di Arena Lido. Giovedì 19 agosto alle 21.15 sarà proiettato “La Fellinette” (durata 12 min 40’’), il cortometraggio diretto da Francesca Fabbri Fellini che si è aggiudicato il Premio Speciale 75 ai Nastri d’Argento 2021. Un mix di fiction e animazione omaggio al grande Federico, lo zio regista, e al suo mondo, che prende vita nella memoria di un sogno infantile a partire da un disegno che il Maestro realizzò per lei ritraendola sulla spiaggia invernale di Rimini intitolato appunto “La Fellinette”. Nel cast la partecipazione straordinaria di attori come Milena Vukotic, Ivano Marescotti e Bustric. Ospiti ad Arena Lido la regista Francesca Fabbri Fellini, la produzione e i rappresentanti della Film Commission Emilia Romagna.

Seguirà il film “Volevo nascondermi” (120 min, regia Giorgio Diritti), vincitore di 7 premi ai David di Donatello. Il film racconta la vita di Antonio Ligabue, grande pittore naif emiliano, figura di rilievo dell'arte contemporanea e internazionale, che sin da bambino trova nella pittura il suo personale riscatto al senso di solitudine ed emarginazione. La storia di Antonio Ligabue rappresenta un'occasione per riflettere sull'importanza della "diversità", intesa come qualità, talento e dote preziosa che appartiene a ogni essere umano, che lo rende unico e capace di offrire qualcosa di utile alla società.

Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro.