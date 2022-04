La Festa del Beato Alessio si celebra con cassoni, concerto di primavera e racconti per i più piccoli

A Riccione Paese, in occasione della festa del Beato Alessio, patrono della città, da sabato 23 a lunedì 25 aprile torna una delle feste della tradizione più amate, “Io, tu e le rosole” che celebra una specialità culinaria locale: il tipico cassone romagnolo in abbinamento con le prelibate erbe di campagna. Nelle casine in stile balneare e negli stand gastronomici i visitatori potranno degustare i sapori della tradizione e del territorio. In Corso Fratelli Cervi sarà allestito il mercatino artigianale mentre piazzetta Parri e piazzetta Matteotti ospiteranno l’intrattenimento e l’animazione musicale. I negozi resteranno aperti per tutto il weekend così come i locali e i bar.

Venerdì 22 aprile, ore 21.15, sarà inaugurata la tradizionale festa alla chiesa San Martino Nuova (viale Diaz), con il “Concerto di primavera” dell’Orchestra di fiati del Corpo bandistico di Mondaino e del Coro lirico Perla Verde di Riccione. Il concerto, con la direzione dei maestri Marco Tasini e Barbara Amaduzzi e con la partecipazione del tenore Raffaele Balducci, propone musiche di Mozart, Rossini, Verdi, Frank e Morricone. Mentre sabato 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale dei libri, nella Biblioteca comunale appuntamento per i bambini con le letture animate di “Una piazza di storie!” (piazzetta Matteotti, ore 16). Gli stand resteranno aperti sabato e domenica dalle ore 10 alle 22 e lunedì dalle ore 10 alle 21.