La Filarmonica di Rimini svela il programma dei concerti per le festività natalizie

Anche quest’anno le Festività natalizie saranno allietate dalle musiche delle formazioni della Filarmonica città di Rimini. Il programma dei concerti della Filarmonica è in grado di soddisfare per varietà di generi le esigenze di pubblici diversi.

Come è tradizione, i concerti a cui è possibile accedere gratuitamente sono offerti dall’ Associazione Filarmonica Banda città di Rimini alla comunità riminese e ai turisti.





Calendario:

Martedi 6 dicembre ore 21:00 Teatro degli Atti, l’AB Rimini Big Band, diretta dal m° Renzo Angelini si esibirà in Concerto “Ecco il Jazz, quello autentico delle Big Band e dei loro virtuosi solisti” presenta Anita Ghidoni



Martedi 13 dicembre ore 21:00 Teatro degli Atti, in anteprima L’Ensemble Cameristico Città di Rimini diretto dal m° Jader Abbondanza si esibirà in concerto con musiche di Mozart, Beethoven, Gounod



Domenica 8 gennaio ore 17:30 Teatro A. Galli a conclusione del “Capodanno più lungo del mondo” la Banda città di Rimini diretta dal m° Jader Abbondanza si esibirà nel “Gran concerto dell'Epifania, la vita è tutta Musica(L)”, musiche dai più importanti musical in originali arrangiamenti per Banda. Presenta Valia della Valle





L’ingresso è libero. I posti non sono numerati. Per accedere è necessaria la prenotazione.