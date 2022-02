La Filarmonica Toscanini porta in scena la “Mozartiana”

Domenica 27 febbraio (ore 17.30) la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Enrico Onofri porta al Teatro della Regina di Cattolica "Mozartiana", un concerto dedicato alle Ultime tre sinfonie di Wolfgang Amadeus Mozart.

Enrico Onofri torna a dirigere la Filarmonica Toscanini, in veste di Direttore Principale. Le Ultime tre Sinfonie di Mozart furono scritte nel 1788, nel breve spazio di un’estate, tre anni prima della sua morte. Tre brani diversissimi tra loro, allo stesso tempo complementari nel carattere.

Presentare queste tre sinfonie nello stesso programma rappresenta una sfida ambiziosa, un passaggio obbligato per qualsiasi orchestra di rango ed è certamente un programma che va ad esaltare la nomina di Enrico Onofri a Direttore Principale de La Toscanini e il percorso artistico intrapreso assieme alla Filarmonica. Per questo programma è stato fatto un preciso lavoro di studio, pianificato in precedenza ben oltre l’inizio delle prove canoniche, con diverse sessioni di prove, così da permettere al maestro e all’Orchestra di fare uno specifico lavoro sul suono, sulle articolazioni e sui tempi.

La scelta di Enrico Onofri, che aggiunge grande valore a questo percorso, è quella di proporle senza pausa, come un trittico senza soluzione di continuità, per aprire una finestra sugli stati d’animo di Mozart in un momento difficile e febbrile della sua vita.

Prossimi appuntamenti: venerdì 11 marzo “Piazzolla Tango” Compagnia Naturalis Labor; sabato 19 marzo “Il ballo”, Orchestra Mirko Casadei e Maria Pia Timo, Omaggio a Raoul Casadei.

La vendita di biglietti e carnet è aperta a tutti presso il Teatro della Regina e online su https://www.vivaticket.it.