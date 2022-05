La Filodrammatica Lele Marini compie 20 anni e festeggia con tre spettacoli

La compagnia Filodrammatica Lele Marini celebra il ventennale con tre appuntamenti da non perdere, realizzati con il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. La compagnia debutta, il dicembre del 2002 al Teatro Supercinema con lo spettacolo di Aldo De Benedetti “Da giovedì a giovedì”. Due anni prima, dall’Associazione Culturale Noi della Rocca nasceva l’idea di portare avanti la tradizione teatrale fondata dal conte Gaetano Marini – che dagli anni ’30 agli anni ’60 diresse la Filodrammatica tanto apprezzata e seguita da tutto il paese – con lo spettacolo “Un uomo speciale”. Nel corso della serata venne lanciato l’appello per ricostituire la Filodrammatica intitolandola a Lele Marini, che prese vita proprio venti anni fa sotto la direzione artistica di Liana Mussoni e che da allora porta in scena spettacoli, letture, musical e adattamenti teatrali di testi e poesie. E ora la Compagnia celebra i suoi vent’anni con “Il Teatrino di Federico”, ideato e diretto da Liana Mussoni e liberamente ispirato al libro di Eva Montanari “Federico”, è il primo spettacolo in programma domenica 29 maggio alle 17,30 al Teatro Lavatoio: una biografia immaginaria e poetica del grande Maestro Federico Fellini, omaggio alla sua infanzia romagnola, al suo incontro con Giulietta e alla sua passione per le marionette, il circo e la favola di Pinocchio.

“E sono venti! Buon compleanno Filodrammatica Lele Marini” è invece il titolo della grande festa con cena-spettacolo, musica dal vivo, video, brindisi e torta in programma sabato 2 luglio a partire dalle ore 20,30 presso l’Arena Supercinema.

A concludere i festeggiamenti sarà lo spettacolo “Voi ed io. Remember Paolo Carlini” mercoledì 7 dicembre alle ore 21 al Teatro Lavatoio. Nell’anno del centenario dalla sua nascita, sarà l’occasione per ricordare il santarcangiolese Paolo Carlini, un attore versatile che ha saputo dare il meglio di sé in teatro, alla radio, nei fotoromanzi, ma soprattutto nella televisione degli esordi, recitando in tanti sceneggiati, commedie musicali, trasmissioni di successo accanto a Gino Cervi, Emma Gramatica, Giorgio Albertazzi, Audrey Hepburn, Gregory Peck, Milva, Sophia Loren, Monica Vitti, Lea Padovani, Paola Borboni.