La Giornate Nazionali delle Case dei personaggi illustri apre le porte a Casa Turci

Sabato 2 e domenica 3 aprile in occasione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri promosse in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Case della Memoria tra le case museo italiane apre le porte anche la casa studio “Un nido di passeri” di Giulio Turci a Santarcangelo di Romagna. Per l’occasione, sarà possibile visitare lo studio di via Don Minzoni, una mansarda costruita nei primi anni ’60 sui tetti della casa di famiglia, una palazzina dell’inizio del ventesimo secolo. Ci si accede da una scala di legno interna all’abitazione stessa. Luminoso e discreto, lo studio conserva immutati gli oggetti, le curiosità, gli utensili del lavoro: pennelli, colori, tele, inchiostri, spatole, gessetti, cavalletto, tubetti di colori ad olio, libri, dischi, giochi insomma tutto ciò che l’artista amava avere intorno a sé.



L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case museo di personaggi illustri a livello nazionale, partecipa alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia ed è “istituzione cooperante" del Programma UNESCO "Memory of the World" (sottocomitato Educazione e Ricerca). Info: www.casedellamemoria.it