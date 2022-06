“La grande bellezza” chiude il Festival cinematografico sul paesaggio

Il Comune di Montegridolfo – Assessorato alla Cultura, Turismo e Comunicazione ospita l’ultimo appuntamento del Festival cinematografico “dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo”: il Festival, per la tematica trattata, è del tutto innovativo rispetto al ricco panorama delle manifestazioni filmiche emiliano-romagnole e si avvale della direzione artistica del critico cinematografico Paolo Pagliarani con la presentazione di film dove, al pari della sceneggiatura e degli attori, il paesaggio è protagonista. Sabato 4 giugno (ore 21 nella palestra comunale di Trebbio di Montegridolfo con ingresso gratuito), a chiusura dell’itinerario tematico del Festival dedicato a Roma, la “città eterna”, è in programma La grande bellezza di Paolo Sorrentino del 2013, vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero, vivace racconto con in primo piani la figura di Jep Gambardella, interpretato da Toni Servillo, giornalista di costume e critico teatrale che mette in luce lo stridente contrasto tra le bellezze artistiche di Roma e la superficialità dei suoi abitanti, in un ritratto amaro e sarcastico della società contemporanea. A fianco di Toni Servillo è presente un folto cast, comprensivo di volti noti come Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Pamela Villoresi, Galatea Ranzi, Luca Marinelli, Iaia Forte, Fanny Ardant e Massimo Popolizio.