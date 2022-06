“La guerra non ha volto di donna”, omaggio alla donna Ucraina con le musiche di Tiziano Paganelli

Prezzo non disponibile

Giovedì 30 giugno, ore 21,15, nella Piazzetta Pedretti la Pro Loco Santarcangelo APS e Biblioteca Comunale A. Baldini presentano “La guerra non ha volto di donna”. Tratto da un racconto di Paolo Rumiz, "scrittore di viaggio", adattato alla dizione per l'occasione da Angelo Trezza. Un omaggio alla donna Ucraina in questa orrenda circostanza di guerra. Avremo altresì il suono di fisarmonica live di Tiziano Paganelli che ci evocherà atmosfere altre, antiche e struggenti. Ingresso libero