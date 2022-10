La lettura poetica di Sabrina Foschini accompagna l’arte di Giovanni Gaggia e Rocco Dubbini

Giovedì 27 ottobre, alle 20.30 la Galleria Zamagni, nell'ambito della mostra GOLPE, Io So dedicata a Pier Paolo Pasolini, ospita un importante appuntamento all’insegna della poesia. “Poesia in forma di rosa” omaggio a Pier Paolo Pasolini di Sabrina Foschini – voce recitante, Giovanni Gaggia – ricamo e Rocco Dubbini – disegno.



Nell’aprile del 1964 esce la prima edizione di “Poesia in forma di rosa” - da cui prende il nome la serata- . Pasolini compone un vero e proprio romanzo autobiografico in versi, una sorta di diario – «racconta punto per punto i progressi del mio pensiero e del mio umore» - dichiarò l'autore - «è la forma diaristica del libro quella che fa sì che le contraddizioni siano rese estreme, mai conciliate, mai smussate, se non alla fine del libro».

Ciò che accomuna “Poesia in forma di rosa” al progetto GOLPE è la costruzione libera.

Pasolini è un uomo dal pensiero corsaro, che ha visto in questi mesi una nazione ammirare la sua arte e la sua personalità celebrate attraverso mostre ed eventi in tutta Italia. Quello che resta un campo ancora da esplorare nella sua complessità è l’influenza avuta dal suo approccio libertario ed emancipato sulle generazioni di creativi che di questo si sono nutriti. Elena Bellantoni, Davide Dormino, Rocco Dubbini, Giovanni Gaggia accendono un nuovo sguardo sul poeta nella mostra allestita alla Galleria Zamagni curata da Massimo Mattioli visitabile fino al 12 novembre. Articolata, è la presenza di Gaggia, con opere che vanno da una serie d’interpretazioni pittoriche del volto dell’intellettuale a una serie di ricami, sua personale testimonianza di resistenza alla “censura” istituzionale e alla libertà compressa. E altrettanto lo è quella di Dubbini, che fra l’altro richiama lo stretto legame di Pasolini con la madre nella profonda installazione “Mantra”. Ispirata dal componimento, “Supplica a mia madre” poesia cruciale per entrambi gli autori e che nella serata di giovedì avrà un ruolo chiave.

Appuntamento giovedì sera alla Galleria Zamagni. Alle 20.30, Gaggia e Dubbini renderanno omaggio a Pasolini con una performance dal vivo, accompagnata dalla lettura poetica di Sabrina Foschini.

La serata è a ingresso libero.

Zamagni Galleria d’Arte e Cornici Via Dante Alighieri N.29-31 Rimini (Rn)