"La macchina sognante. Contenitore di scritture dal mondo" per l'aperitivo in giardino

Venerdì 25 giugno alle ore 21,00 nel giardino dell'Istituto di Scienze dell’Uomo (in Via Costantino Nigra 26), a due passi dall'Arco di Augusto, Maria Rossi e Armida Loffredo si esibiranno in letture performative tratte dal blog “La Macchina Sognante - Contenitore di scritture dal mondo”. Daranno voce a Ilka Oliva Corado, Silvia Rivera Cusicanqui, María Laura Decésare, Mario Meléndez Muñoz, Mario Islasáinz, Rafael Cadenas, Lucia Cupertino, Angelica Guzman e Pasqualino Bongiovanni. L’evento vedrà l’amichevole partecipazione di Ismaele Bakayoko, Ansoumana Sonko, Alberto Lombardi, Marcello Liriti. La serata rientra tra gli appuntamenti estivi del festival Interazioni 2021 promossi dall'Associazione Istituto di Scienze dell'Uomo con la collaborazione con Bar Lento e con il collettivo Smagliature Urbane.

?La Macchina Sognante è nata con il suo numero 0 il primo ottobre 2015, fondata da scrittori e poeti che sentono la necessità di costruire uno spazio, un contenitore di scritture dal mondo, per scritti e dibattiti, sia nazionali che internazionali, che, per la loro natura dirompente, stentano ad emergere in altri contesti letterari ed editoriali.Quali sono gli intenti che i “macchinisti” (i contributors de La Macchina Sognante) si sono dati? Impegnarsi a “pensare e ad agire fuori da un tracciato prestabilito, a interrogarsi sul rapporto tra letteratura e vita, specialmente nel senso di azione sociale e politica, la curiosità verso nuove modalità di resistenza, specialmente la volontà di apprendere da esperienze che si svolgono in diverse parti del mondo” (Pina Piccolo, “macchinista-madre”).Maria Rossi, “macchinista” de La Macchina Sognante, è traduttrice e sudamericanista. Armida Loffredo è ricercatrice vocale e cantante. Per l’occasione sarà attivo un punto bar gestito da Bar Lento a partire dalle ore 18.00. L'ingresso è a offerta libera con prenotazione consigliata (per info e prenotazioni: interazionirimini@gmail.com)

