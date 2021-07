La magia delle sonorità cubane all’Arena Lido con il Grupo Compay Segundo

L'atmosfera del Buena Vista Social Club sotto le stelle di Arena Lido. Nel suggestivo spazio alla darsena di Rimini, la grande stagione dei concerti dell'estate 2021 parte con la magia delle sonorità cubane. Giovedì 22 luglio alle 21.30 arriva in tournee europea il Grupo Compay Segundo, diretto da Salvador Repilado Labrada, figlio del leggendario Máximo Francisco Repilado Muñoz, più noto come Compay Segundo e celebrato in tutto il mondo dal film documentario di Wim Wenders. Vero ambasciatore ufficiale della musica tradizionale cubana e del genere “El Son”, il Grupo è formato dagli "eredi" scelti dallo stesso Compay Segundo: con Salvador Repilado Labrada (contrabbasso) saliranno sul palco di Arena Lido anche Hugo Garzón Bargalló (prima voce e maracas), Rafael Inciarte Cordero (clarinetto basso), Haskell Armenteros Pons (clarinetto), Nilso Arias Fernández (chitarra), Rafael Fournier Navarro (percussioni), Rafael Inciarte Rodríguez (clarinetto) e Joel Matos Rodríguez (chitarra).

La loro missione è quella affidatagli da Compay Segundo: continuare la diffusione del son cubano e dei derivati musicali dell'isola caraibica, come il bolero-son, il son guajira, ìl son-afro, ma anche cha cha cha, rumba e guaguanco. Il Grupo, in omaggio alla memoria del “Patriarca de los Soneros”, ne preserva e tramanda fedelmente i successi: il celeberrimo son Chan Chan, Macusa, il guajira-son Saludo, Compay, il bolero-son Huellas del Pasado, il merengue dominicano di Maria en La Playa. E ancora, nel repertorio del Grupo tanti altri brani resi popolari a livello planetario dal carismatico Compay per una serata unica, che coinvolgerà il pubblico di Arena Lido e continuerà a diffondere amore e allegria nei cuori di milioni di ammiratori in tutto il mondo. Inizio concerti ore 21.30, ingresso a pagamento, biglietteria aperta ad Arena Lido dalle 19, prevendita biglietti su TicketOne e Liveticket.



Non viene richiesto green pass o tampone; gli ampi spazi all’aperto di Arena Lido permettono il distanziamento e il rispetto delle disposizioni anti Covid19; si accede all'Arena indossando la mascherina, che potrà essere tolta una volta raggiunto il proprio posto a sedere; all'interno dell'Arena è disponibile gel disinfettante per le mani.

