“A Sém Turné!” con fritto di pesce, canocchie e vongole: al mercato coperto torna "La Magnèda"

“A Sém Turné!”. Siamo tornati! Puntuale come un orologio svizzero il Mercato Centrale Coperto di Rimini conferma l’appuntamento con la tradizione. Il consorzio annuncia il ritorno con “La Magnèda”, la tradizionale cena al mercato. Da mercoledì 26 giugno ripartono, in concomitanza con l’apertura della Rimini Shopping Night, le serate di “La Magnèda”, cena al Mercato Coperto, dalle 19 alle 22. La tradizione incontra lo street food: gli operatori si fan cuochi per una sera.

Immersi nell’atmosfera di festa del bellissimo e rinnovato Centro Storico di Rimini, si potranno gustare ottimi piatti preparati sul momento dagli operatori come spaghetti cozze e vongole, maccheroncini alle canocchie, carne alla griglia, piada salsiccia e cipolla, grigliata sardoncini e saraghina, fritto di pesce, cozze e vongole, hamburger con patatine, cocomero e molto altro.

Le serate di “La Magnèda” - Cena al Mercato Coperto - proseguiranno ogni mercoledì sera fino al 7 agosto.