“La Moda del Liscio” in anteprima internazionale al Bellaria Film Festival

La 40esima edizione del Bellaria Film Festival ospiterà, domenica 15 maggio alle ore 18,00 al cinema Smeraldo, l’anteprima Mondiale del docufilm “La Moda Del Liscio”, diretto da Alessandra Stefani. A seguire l’incontro con la regista e con una replica alle ore 20,00. Il docufilm, girato tra Emilia-Romagna e Marche, e realizzato anche con il sostegno del Fondo Audiovisivo dell’Emilia-Romagna, è prodotto da Scarabeo Entertainment. Il docufilm ha ottenuto la certificazione GREEN FILM, rilasciata da Trentino Film Commission, grazie alla particolare attenzione alla sostenibilità ambientale durante la realizzazione.

Il film racconta l’ultimo giorno di gloria di un interprete d’antan della Moda del Liscio, istanti che si articolano alla storia corale dei grandi e piccoli personaggi di questo genere, in bilico tra decadenza e desiderio di sopravvivere. Eccentrici, visionari, autentici e un po’ folli: sono figure che hanno costruito l’immaginario di una terra e di un popolo che non ha mai smesso di cantare e di ballare. Il Bellaria Film Festival, uno dei più longevi in Italia, si terrà dal 12 al 15 maggio 2022 a Bellaria Igea-Marina (Rimini), organizzato dal Comune di Bellaria Igea Marina, con la direzione artistica di Daniela Persico. Link: Trailer Ufficiale ITA : https://youtu.be/ag2CgVOoWDQ Official Trailer ENG: https://youtu.be/plKDRViqnso